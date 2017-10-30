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У Акифа Човдарова конфискуют имущество на 33 миллиона

 

У находящегося под арестом бывшего начальника Главного управления по безопасности в сфере энергетики и транспорта упраздненного МНБ, генерал-майора Акифа Човдарова конфискуют имущество на сумму 33 млн манатов.

Как сообщает АПА, соответствующее решение было вынесено сегодня на процессе, проходящем в Сабунчинском районном суде под председательством судьи Бакинского военного суда Габиба Гасанова.

Согласно вердикту, помимо дома, где проживают члены семьи А.Човдарова, в пользу потерпевших от его преступных действий конфискуется также принадлежащее осужденному иное имущество. 

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