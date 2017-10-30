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В Кении наконец-то выбрали президента

 

Действующий президент Кении Ухуру Кениата победил на повторных выборах главы государства с 98% голосов, передает РИА Новости со ссылкой на издание Daily Nation.

Явка на выборах президента составила 38,84%. Как заявил председатель избирательной комиссии Вафула Чебукати, выборы были честными, свободными и заслуживающими доверие.

Отметим, что первого сентября верховный суд Кении по итогам обращения оппозиции постановил признать недействительными прошедшие в августе президентские выборы, аннулировать их результаты и провести новое голосование. Верховный суд счел, что выборы главы государства были организованы независимой избирательной комиссией не в полном соответствии с Конституцией страны и сопровождались нарушениями. В связи с этим выборы были переназначены на 26 октября.

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