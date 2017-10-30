Додон настаивает на переходе к президентской форме правления

Более 70% граждан Молдовы поддерживают инициативу о переходе к президентской форме правления, заявил глава государства Игорь Додон, передает ТАСС.
«Люди поддерживают укрепление полномочий президента, выступают за сильное государство, крепкую вертикаль власти, порядок, ответственность», — сказал президент.
По его словам, переход к президентской форме правления поддерживают более 70% жителей республики.
Глава государства добавил, что сбор подписей за соответствующие изменения проходит «активно» и что «за первых несколько часов по всей стране было собрано тысячи подписей».
Сбор подписей был начат в минувшие выходные сторонниками Партии социалистов, поддерживающей Додона.