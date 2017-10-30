ПСЖ и «Манчестер Сити» хотят исключить из Лиги чемпионов

Французский ПСЖ и английский «Манчестер Сити» обманывают контрольные органы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и должны быть исключены из Лиги чемпионов, сказал глава испанской ла лиги Хавьер Тебас, сообщает L'Equipe.

«Мы видим, что ПСЖ и "Манчестер Сити" за последние пять лет вложили наибольшее количество средств в покупку игроков. Но их реальные доходы не позволяют делать такие инвестиции. Поэтому они изобрели фиктивных спонсоров с суммами, которые не соответствуют рынку», — сказал Тебас, заявивш о нарушении этими клубами правил финансового fair-play.

По его словам, «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Бавария» имеют намного меньшие доходы, чем ПСЖ и «Манчестер Сити». «Эти два клуба действительно превосходят остальных. Но все доходы ПСЖ напрямую или косвенно связаны с Катаром. Они обманывают всех. Я бы не хотел участия клуба, принадлежащего государству, в каких-либо турнирах... почему бы их не исключить из соревнований? Когда у велогонщика находят допинг, он немедленно исключается из гонки», — добавил Тебас.