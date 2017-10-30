Посол Евросоюза об открытии Баку - Тбилиси - Карс

Глава делегации Евросоюза в Турции, посол Кристиан Бергер прокомментировал открытие железной дороги Баку - Тбилиси - Карс, сообщает Анадолу.

По словам Бергера, Евросоюз с удовлетворением воспринимает открытие нового железнодорожного коридора, вносящего вклад в «развитие инфраструктуры и сферы логистики, развитие торговых отношений».

Указав на значимость БТК с точки зрения объединения транспортных систем Турции, Грузии, Азербайджана и стран Центральной Азии, представитель ЕС сказал, что новый железнодорожный путь отвечает духу программы ЕС «Восточное партнерство» и стратегии Евросоюза в Центральной Азии.

Дипломат подчеркнул, что Брюссель всегда поддерживал проекты по сближению стран-кандидатов и соседних государств-партнеров. В качестве примера Бергер указал на поддержку ЕС Южного газового корридора.