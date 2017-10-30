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Экс-главу штаба Трампа могут приговорить к 80 годам

 

Экс-главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту грозит тюремное заключение сроком до 80 лет, если будет доказана его вина, сообщает агентство Associated Press, которое проанализировало приговоры, вынесенные американскими судами по аналогичным делам.

По данным AP, "Манафорт может быть приговорен к тюремному заключению сроком до 80 лет, а его деловой партнер Рик Гейтс - заключению сроком до 70 лет".

Согласно обнародованному обвинительному заключению, Манафорту и Гейтсу инкриминируются правонарушения в общей сложности по 12 пунктам. Среди них - сговор против США, сговор с целью отмывания денег, отказ от регистрации представителем иностранного гражданина, несоблюдение американского закона об иностранных агентах (FARA), дача ложных показаний, а также еще семь пунктов, связанных с уведомлениями о владении счетами в иностранных банках.

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