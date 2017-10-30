Курт Волкер: Россия должна вывести свои войска из Донбасса

Россия должна вывести свои войска из Донбасса перед размещением миротворческой миссии ООН, сказал в интервью Hromadske спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер.

"Сначала стороны должны договориться, что миссия будет, и согласовать ее мандат. Затем воплотить механизмы, чтобы она началась. Чтобы миротворцы зашли, Россия должна вывести свои силы. Со стороны Украины должна быть координация с ООН. Параллельно должны проходить и другие шаги - мы должны думать, как организовать выборы, согласовать последовательность действий. Поэтому за этим последуют многие другие шаги, но сначала должно быть согласие относительно базовых вещей", - подчеркнул Волкер.

Также он добавил, что миротворческая миссия ООН будет иметь более сильный мандат, чем Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. "Необходимо помнить, что мандат ОБСЕ не предусматривает никаких принудительных действий. Они вооружены, их немного, они не имеют доступа ко всей территории, а также к границе на постоянной основе, они не имеют полномочий хранить тяжелое вооружение - только мониторить его. Миротворческая миссия ООН будет иметь более сильный мандат: она будет вооружена, она сможет обеспечивать безопасность, что, в свою очередь, даст возможность двигаться по другим вопросам Минских соглашений", - пояснил Волкер.