Подписаться на уведомления
 

Курт Волкер: Россия должна вывести свои войска из Донбасса

 

Россия должна вывести свои войска из Донбасса перед размещением миротворческой миссии ООН, сказал в интервью Hromadske спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер.

"Сначала стороны должны договориться, что миссия будет, и согласовать ее мандат. Затем воплотить механизмы, чтобы она началась. Чтобы миротворцы зашли, Россия должна вывести свои силы. Со стороны Украины должна быть координация с ООН. Параллельно должны проходить и другие шаги - мы должны думать, как организовать выборы, согласовать последовательность действий. Поэтому за этим последуют многие другие шаги, но сначала должно быть согласие относительно базовых вещей", - подчеркнул Волкер.

Также он добавил, что миротворческая миссия ООН будет иметь более сильный мандат, чем Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. "Необходимо помнить, что мандат ОБСЕ не предусматривает никаких принудительных действий. Они вооружены, их немного, они не имеют доступа ко всей территории, а также к границе на постоянной основе, они не имеют полномочий хранить тяжелое вооружение - только мониторить его. Миротворческая миссия ООН будет иметь более сильный мандат: она будет вооружена, она сможет обеспечивать безопасность, что, в свою очередь, даст возможность двигаться по другим вопросам Минских соглашений", - пояснил Волкер.

1156 просмотров


Старости
Митинг оппозиции: ожидали взрывы, получился провал
Митинг оппозиции: ожидали взрывы, получился провал фото, обновлено 17:24
Наша погода
Сегодня 12° / 14°
31 Окт 18° / 12°
1 Ноя 16° / 11°
2 Ноя 13° / 9°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   1.9751 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN

Новостная лента

Каталонцы поддержат «Карабах» в матче с «Атлетико»
Сильный ветер в Южном регионе привел к серьезным последствиям Заявление Azərişıq
В Украине заявили о планах Турции захватить Крым
Гурбан Гурбанов: «Если сыграем, как задумали, результат в Мадриде будет хорошим»
Российский патриарх выступил против национального девиза Франции
Курт Волкер: Россия должна вывести свои войска из Донбасса
Экс-главу штаба Трампа могут приговорить к 80 годам
В Дашкесане горит лес
Посол Евросоюза об открытии Баку - Тбилиси - Карс
ПСЖ и «Манчестер Сити» хотят исключить из Лиги чемпионов
Взрыв на АЗС в Агджабеди Есть погибший и раненый; Обновлено
Додон настаивает на переходе к президентской форме правления
В Кении наконец-то выбрали президента
Назван самый элегантный город мира
Лавров и Чавушоглу вновь обсудили Сирию
Официальный прием в честь президентов и премьеров в Баку
У Акифа Човдарова конфискуют имущество на 33 миллиона
Экс-советник Трампа признался в даче ложных показаний ФБР
Команда из Карабаха - в чемпионате Армении С подачи haqqin.az Азербайджан подает протест; обновлено
Daily Mail: Лидер Каталонии сбежал в Брюссель Обновлено 19:51
Кевина Спейси обвинили и в педофилии
В Армении вооруженный мужчина захватил в заложники детей Обновлено 19:04
Россия хочет помирить Асада и Эрдогана
Акиф Човдаров приговорен к 12 годам тюрьмы
Жара в Баку пришла из Африки
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться