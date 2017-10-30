Российский патриарх выступил против национального девиза Франции

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл опроверг национальный девиз Франции и главный лозунг французской революции "Свобода. Равенство. Братство". "При свободе не может быть равенства", - заявил он в своей авторской программе "Слово пастыря", передает Дойче велле.

"Свобода - это просто луг, на котором растут цветы и травы, и каждая трава поднимается в меру своей силы. Равенства нет: одна более сильная, другая послабее, а третью вообще не видно. А вот если равенство, то это подстриженный газон, все равны, но никакой свободы", - уверен глава РПЦ.

Кроме того Кирилл отметил, что французский лозунг укоренился в сознании российских интеллектуалов. "Если бы такого рода сравнение пришло им в голову… то, может быть, повнимательнее отнеслись бы к этому соблазнительному лозунгу", - указал он, добавив, что "революция совершалась, в первую очередь, ради свободы".