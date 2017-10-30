В Украине заявили о планах Турции захватить Крым

Турция планирует захватить Крым, сказал лидер украинской партии "Свобода" Олег Тягнибок. Такую точку зрения политик высказал во время интервью телеканалу NewsOne, комментируя освобождение лидеров Меджлиса крымско-татарского народа.

"Турция все-таки имеет виды на полуостров. Они считают Крым своей исконной территорией, и я не исключаю того, что следующим шагом — через год, через пять, через десять лет или в ближайшей перспективе — могут быть шаги Турции по созданию не просто национальной автономии, о чем говорил Порошенко, а вообще отдельного государства", — заявил Тягнибок.

По словам Тягнибока, такая перспектива таит в себе большую опасность, так как из-за одобренных президентом Украины изменений в Конституцию страны в случае возвращения Крыма в состав страны Украина вновь может потерять эту территорию.