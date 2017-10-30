Сильный ветер, начавшийся в южных районах страны во второй половине дня, вызвал проблемы в энергообеспечении, сообщает пресс-служба ОАО Azərişıq.

Согласно информации, в Астаринском, Ленкоранском, Масаллинском, Джалилабадском и Ярдымлинском районах сильный ветер обрушил большие деревья на линии электропередач, в некоторых местах рухнули опоры и были оборваны линии.

Сотрудники Azərişıq мобилизованы для устранения ущерба, причиненного сильным ветром, и ликвидации сбоев в электроснабжении населения.

Сообщается, что, несмотря на то, что сильный ветер по-прежнему продолжается, подача электроэнергии в большинстве населенных пунктов восстановлена благодаря оперативным усилиям работников Azərişıq. Из-за погодных условий электросети районов переведены на усиленный режим работы.