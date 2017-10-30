Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактума (также известного как шейх Мохаммед) - эмира Дубая, премьер-министра и вице-президента Объединенных Арабских Эмиратов с 2006 года и его четвертую, младшую жену, Хайя бинт аль-Хусейн заметили в новом кафе в дубайском Торговом центре City Walk. Кафе называется – Baku.

Как сообщают арабские СМИ, королевская чета попробовала азербайджанскую кухню в новом ресторане.

Отметим, что Хайя бинт аль-Хусейн - принцесса, сестра нынешнего короля Иордании Абдаллы II. Четвертая жена шейха Мохаммеда родилась в 1974 году, которая младше правителя Дубая на 25 лет.

Королевская пара стала одними из первых посетителей кафе, открытие которого состоялось на прошлой неделе.