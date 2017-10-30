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В Киеве пытались убить покушавшегося на Путина Адама Осмаева Жена погибла

 

В Украине у поселка Глеваха обстреляли автомобиль, в котором находились Адам Осмаев, подозреваемый в покушении на Путина, и его жена Амина. Адам Осмаев получил ранение, его жена погибла. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко, передает Униан.

"Только что остановилось сердце патриота Украины Амины Окуевой. Ее автомобиль был обстрелян из кустов на железнодорожном переезде у посёлка Глеваха Киевской области. В результате полученных ранений Амина погибла. Адам Осмаев получил ранения, но будет жить. Я только что говорил с ним по телефону", - написал он.

На месте работают следственно-оперативные группы полиции.

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