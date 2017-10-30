Арестован убийца посла США в Ливии

Командование специальных операций Вооруженных сил США захватило террориста, "сыгравшего важную роль" в убийстве американского посла в Ливии Кристофера Стивенса, сообщает Associated Press.
Подробностей оно не приводит.
Напомним, 11 сентября 2012 года при нападении в Бенгази на дипломатическое представительство США погибли посол Кристофер Стивенс и еще трое американцев. В причастности к атаке подозревают боевиков связанной с "Аль-Каидой" салафитской группировки "Ансар аш-Шариа" ("Сторонники шариата"), которая внесена Вашингтоном в списки террористических организаций.