Суд заблокировал указ Трампа о службе в армии трансгендеров

Федеральный суд в Вашингтоне заблокировал запрет администрации Дональда Трампа на службу в Вооруженных силах США трансгендеров, сообщает Голос Америки.

В прошлом месяце группа военнослужащих-трансгендеров обратилась в суд с просьбой заблокировать планируемый запрет, поскольку он нарушает их право на равенство перед законом, гарантированное Конституцией США.

Окружной судья Колин Коллар-Котелли заявила, что принято решение в пользу истцов, приостанавливающее действие запрета до тех пор, пока по данному делу будет вынесен вердикт.

Напомним, в конце августа Трамп официально отказал трансгендерам в службе в армии, объяснив это лишними расходами на медицинские нужды таких военнослужащих. После этого известное и влиятельное американское НКО ACLU (Американский союз защиты гражданских свобод) подало в суд на президента, а в Пентагоне отказались выполнять этот указ.