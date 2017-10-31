Видеосервис Netflix заявил, что сериал «Карточный домик» (House of Cards) закончится после следующего, шестого сезона, сообщает The Hollywood Reporter.

Такое заявление было сделано в момент, когда один из главных актеров, снимающихся в сериале — Кевин Спейси — попал под шквал критики и недовольства людей в соцсетях из-за обвинений в домогательствах к актеру Энтони Рэппу, которому на тот момент было 14 лет.

Политическая драма является одним из главных и самых успешных проектов Netflix. Отмечается, что в настоящее время идет работа над шестым сезоном, он выйдет в 2018 году, будет 13 эпизодов.