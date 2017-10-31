Третья женщина решила пойти в президенты России

Глава российской партии «Женский диалог» Елена Семерикова заявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента РФ. Она сама сообщила об этом «Коммерсанту».

«Мы ведем консультации на эту тему, решение примем на съезде, который проведем в конце года»,— сказала она.

По словам госпожи Семериковой, если она выдвинется, то будет использовать участие в кампании для агитации за президента Владимира Путина, так как полностью разделяет его политику.

Она считает, что журналистки - Ксения Собчак и Екатерина Гордон, которые уже заявили о желании выдвинуться на выборах президента, не представят должным образом российское женское движение. Кроме того, госпожа Семерикова собирается привлечь внимание общественности к контактам общественных и политических женских организаций США и Украины с россиянками.