В минувшее воскресенье в парламенте курдской автономии Ирака было зачитано послание Масуда Барзани, в котором он сообщил, что не будет продлевать свои полномочия главы автономии, истекающие 1 ноября.

Парламентарии одобрили это решение и в закрытом режиме приняли закон о распределении полномочий главы региона между органами исполнительной, законодательной, судебной власти в автономии.

А пока за закрытыми дверями вершилась большая политика, сторонники Барзани вышли на улицы в Эрбиле, Соране, Дохуке, Захо и ряде других городов, требуя, чтобы их лидер «продолжил возглавлять регион в это решающее время». Уже после захода солнца разгоряченная группа поддержки экс-лидера Иракского Курдистана – СМИ сообщили о нескольких сотнях мужчин – ворвались в здание парламента. И, что интересно, выплеснула свои эмоции в виде оскорблений и рукоприкладства отнюдь не на парламентариев, а на журналистов, освещавших ход заседания.

Конечно, депутаты в любой стране обладают навыком выходить сухими из воды из неприятных ситуаций, но в данном случае членам законодательного органа Курдской автономии особо ничего и не угрожало. «Головорезы и анархисты», - как назвал проникших в здание спикер парламента Юсеф Мохаммед, - не намеревались подвергнуть испытаниям физическую неприкосновенность депутатов. Их главной задачей было напомнить им, что Масуд Барзани далеко не «дохлый лев» и становиться таковым не собирается. А при необходимости – вполне в состоянии наказать тех, кто думает иначе.

В послании 72-летнего экс-президента парламенту не было ни слова о том, кто является истинным виновником нынешнего экономического и политического кризиса в Иракском Курдистане. Откровенно говоря, это было и не сообщение о собственной отставке, а информирование о готовящейся кланом Барзани смене декораций.

Сам «патриарх» из политики уходить не собирается, и, по словам его советника Хемина Хаврами, остается в руководстве Высшего политического совета Иракского Курдистана.

Распределение его полномочий также выглядит весьма занятно, поскольку теперь их будут исполнять премьер-министр (племянник Барзани, Нечирван, носящий фамилию дяди), парламент, в котором большинство принадлежит партии экс-президента, ДПК. И судебные органы, в которых с избытком как прямых назначенцев клана Барзани, так и его сторонников. А руководство местными силовиками – правоохранительными органами, политической и военной разведкой, службами контрразведки и политической охраны - будет осуществлять Совет безопасности Курдистана, который возглавляет родной сын Барзани – Мазрур.

Перед нами не отставка, а попытка слегка обновить декорации - сохранив при этом власть за кланом Барзани. «Патриарх», 12 лет возглавлявший Иракский Курдистан, явно метит в курдские Дэн Сяопины, в «лидеры нации», который хоть и не занимает официальных постов, но ни одно важное решение не может быть принято без его согласия.

Об этом свидетельствует и тон его заявления парламенту, и те обвинения, которые звучат из окружения Барзани. Во всем виноваты «национал-предатели», заключившие сделку с Багдадом, Анкарой и Тегераном, виноват Вашингтон, отказавшийся подержать авантюру с референдумом, виновато международное сообщество. То есть - все-все-все, кроме самого Барзани.

Более того, оказывается, именно США силой удерживали его у власти, не давая уйти в отставку, о чем изумленным слушателям поведал представитель Демократической партии Курдистана в Москве Хошави Бабакр. «Был разговор, что президент Масуд Барзани хотел в отставку уйти… Было серьезное намерение, мои родственники, которые там работают, уже собирали свои вещи. Он должен был выступить, Барзани, и отдать власть премьер-министру и правительству», - живописует эмиссар ДПК. Но вот незадача: «американцы не дали ему (Барзани) уйти в данный момент». И вообще, «если он уйдет (в отставку), хаос больший возникнет. На Востоке харизматичный лидер большую роль играет, важную». Словом, есть Барзани – есть Курдистан. Не будет его – не станет и Курдистана. Где-то мы это уже слышали…

Вопрос о том, примут ли политические оппоненты Барзани его версию произошедшего, является совершенно риторическим. За исключением его сторонников, часть из которых – клиенты его же клана, у остальных курдов ответственность экс-президента за экономическое и военно-политическое фиаско не вызывает сомнений. И те декоративные перестановки, которые вчера, 30 октября, одобрил парламент Курдской автономии, оппозицию удовлетворить никак не могут.

Но главная проблема Иракского Курдистана сейчас не в том, что Барзани хитроумным способом пытается цепляться за власть. Расклад сил сейчас такой, что правящий клан можно серьезно потеснить, но вот вообще убрать из политических раскладов – не получится. Проблема даже не в том, что автономию поразил кризис – бывало в конце концов и хуже, еще свежа в памяти гражданская война, которую вели между собой ДПК и Патриотический союз Курдистана, а по сути – кланы Барзани и Талабани. И не в том, что охватившее сейчас Багдад головокружение от успехов порождает у тамошних элит желание максимально урезать права автономии, что обернется серьезными осложнениями.

Главная проблема Иракского Курдистана сейчас – сами курды, а точнее – глубокие противоречия между кланами. Это сейчас у оппозиции есть общий противник – Барзани. Есть общая угроза – экономический и политический кризис, происходящий в условиях враждебного окружения. Есть даже и общая цель – заключение мирного соглашения с Багдадом. Но этот период общих врагов и общих целей не продлится долго. И уже вскоре мы увидим, как вчерашние союзники разойдутся по разную сторону баррикад, где каждый будет только за себя.

Иными словами, нынешний кризис в Иракском Курдистане имеет все шансы растянуться на долгие годы. А всплески внутренних курдских противоречий еще долго будут осложнять ситуацию в регионе. Вне зависимости от того, какой именно клан возьмет верх.