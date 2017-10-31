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В Госдуме возмущены словами Жириновского о женщинах-мусульманках

 

Комиссия Государственной думы РФ по вопросам депутатской этики может рассмотреть скандальное высказывание лидера ЛДПР Владимира Жириновского о мусульманских женщинах, сказал РИА Новости председатель комиссии Отари Аршба («Единая Россия").

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский на круглом столе «Международная политика — Россия 2030», говоря о проблемах демографии на планете, резко отозвался о многодетных мусульманских женщинах.

«Думаю, завтра мы рассмотрим высказывание. Но Владимир Вольфович не первый раз высказывается в таком стиле», — сказал Аршба.

«Это очень резонансное высказывание, мы можем и без заявлений рассмотреть», — заключил он.

Глава комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, комментируя высказывание Жириновского, сказал, что после подобных заявлений «надо скорую помощь вызывать человеку».

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