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Названо доступное средство профилактики рака

 

Международный коллектив ученых показал, что длительный прием аспирина, легкодоступного жаропонижающего препарата, снижает вероятность заболевания раком до 47 процентов. Об этом сообщает EurekAlert!.

В исследовании приняли участие более 600 тысяч человек, которым назначили прием аспирина в течение длительного времени (от шести месяцев, в среднем — 7,7 года).

В среднем с таким приемом аспирина оказалось связано снижение заболеваемости раком печени (на 47 процентов), желудка (38 процентов), поджелудочной железы (34 процента) и появления злокачественного новообразования толстого кишечника (на 24 процента).

Аспирин оказался эффективен для профилактики лейкемии, а также рака легкого и предстательной железы.

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Названо доступное средство профилактики рака
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