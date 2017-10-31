Подписаться на уведомления
 

Пучдемон создает «правительство в изгнании»

 

Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, находящийся сейчас в Бельгии, планирует сформировать «правительство региона в изгнании», сообщает Bloomberg со ссылкой на одного из каталонских чиновников.

Агентство отмечает, что часть лидеров каталонского сепаратизма останется в регионе, чтобы принять участие в выборах, которые власти в Мадриде назначили на 21 декабря. Сам Пучдемон скрылся в Бельгии после того, как стало известно, что в Испании ему грозит тюремное заключение.

В то же время ряд сторонников независимости региона высказывают недовольство поступком Пучдемона, который ранее заявлял о готовности отправиться в тюрьму за свои убеждения. Это может привести к расколу в рядах сепаратистов и их серьезному ослаблению. Как отмечает Bloomberg, некоторые из участников движения за независимость Каталонии заявили, что чувствуют себя преданными Пучдемоном.

407 просмотров


Старости
Ильхам Алиев: «Внешние силы не верили в реализацию «Баку - Тбилиси - Карс»
Ильхам Алиев: «Внешние силы не верили в реализацию «Баку - Тбилиси - Карс» Прямая трансляция; Фото; Обновлено 15:31
Наша погода
Сегодня 19° / 12°
1 Ноя 16° / 11°
2 Ноя 13° / 9°
3 Ноя 15° / 12°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   1.9751 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN

Новостная лента

Трамп едет в Китай, чтобы потом договориться с Путиным наша аналитика
США останутся в Ираке до победы над ИГ
Оставшиеся без воды бакинцы обратились в haqqin.az
Россия и Беларусь создают единую ПВО
С армянской экономикой все плохо Признание армянского премьера
Людей Трампа берут под арест тема дня
Ракета Falcon 9 загорелась после приземления
Рустам Ибрагимбеков: «Рафик Гусейнов гордился тем, что Мехрибан Алиева заботится о нем»
Путин поблагодарил Вагита Алекперова
Дерья Орс: «Внешние силы поднимают курдов на Турцию» эксклюзив
Арсен Аваков хочет стать президентом Украины Елена Броницкая о бедах страны. Эксклюзив
Пучдемон создает «правительство в изгнании»
Названо доступное средство профилактики рака
В Госдуме возмущены словами Жириновского о женщинах-мусульманках
В Грузии столкнулись азербайджанцы и сваны видео
Барзани уходит, но клан Барзани остается актуальный комментарий
Третья женщина решила пойти в президенты России
Шестой сезон «Карточного домика» станет последним Из-за обвинений Спейси в педофилии
Суд заблокировал указ Трампа о службе в армии трансгендеров
Волки продолжают нападать на наши сёла Видео
Арестован убийца посла США в Ливии Обновлено 03:02
В Киеве пытались убить покушавшегося на Путина Адама Осмаева Жена погибла; Обновлено 2:22
Короли и принцессы в бакинском кафе фото
Каталонцы поддержат «Карабах» в матче с «Атлетико»
Сильный ветер в Южном регионе привел к серьезным последствиям Заявление Azərişıq
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться