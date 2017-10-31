Пучдемон создает «правительство в изгнании»

Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, находящийся сейчас в Бельгии, планирует сформировать «правительство региона в изгнании», сообщает Bloomberg со ссылкой на одного из каталонских чиновников.



Агентство отмечает, что часть лидеров каталонского сепаратизма останется в регионе, чтобы принять участие в выборах, которые власти в Мадриде назначили на 21 декабря. Сам Пучдемон скрылся в Бельгии после того, как стало известно, что в Испании ему грозит тюремное заключение.

В то же время ряд сторонников независимости региона высказывают недовольство поступком Пучдемона, который ранее заявлял о готовности отправиться в тюрьму за свои убеждения. Это может привести к расколу в рядах сепаратистов и их серьезному ослаблению. Как отмечает Bloomberg, некоторые из участников движения за независимость Каталонии заявили, что чувствуют себя преданными Пучдемоном.