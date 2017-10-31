Украина все последние годы остается одной из самых беспокойных и нестабильных стран постсоветского пространства. Майданы, революции, потеря Крыма, антитеррористическая операция на Донбассе, ухудшение экономической ситуации. Ко всему этому добавилось новое обострение, вызванное активностью бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Организованная им акция в Киеве уже получила название «Михомайдан». А его основная идея, как говорит сам Саакашвили – «переворот сознания».

Из-за всех этих пертурбаций страдают, прежде всего, рядовые украинцы, в их числе и азербайджанцы. Об этом в беседе с haqqin.az заявила директор Департамента внутренней политики и коммуникаций Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП), политический эксперт Елена Броницкая.

- Как изменилась ситуация в Украине после приезда (возвращения) в страну Михаила Саакашвили?

- Спустя три года после так называемой «Революции достоинства» Украина живет, как на пороховой бочке. В стране происходит много непонятного, а простые люди даже не могут спланировать свою жизнь. Ежедневно что-то происходит: кого-то убивают, кого-то грабят, в кого-то стреляют.

Что же касается Михаила Саакашвили, то в самом начале казалось, что это более справедливый политик в сравнении с теми, кто начал управлять Украиной. Но затем для большинства стало понятно, что это не Саакашвили, а «Хаос-Саакашвили». Он заявляет, что будет бороться с олигархами, что его хотят убить и т.д. Но это все просто для привлечения внимания.

В настоящее время украинский народ уже не думает о «майданах». Главная цель – выжить, решить, как оплатить коммунальные услуги. Посмотрите на цены, на зарплаты и пенсии в Украине, и все станет понятно.

Что касается «Михомайдана», то я не считаю его серьезным, там сидят проплаченные люди. Хотя я уверена, что стране нужен третий Майдан. Но он должен быть по-настоящему народным. Не нужно «ложиться» под каких-то олигархов, как это случилось во время «Революции достоинства». Все проблемы, которые получила Украина, – последствия Майдана трехлетней давности.

- А разве возможен какой-то Майдан без финансовой подпитки со стороны заинтересованных олигархов или других сил?

- Это все-таки возможно. Наши люди научились жить в режиме жесточайшей экономии. Но при этом какие-то «золотые монеты» у многих еще сохранились. А вот когда не станет этих запасов, то наступит пик возмущения. И люди действительно в этом случае смогут собраться для серьезной акции протеста. Пока что это время не наступило.

При этом еще раз подчеркну, что нынешнюю украинскую власть просто не за что похвалить. Страна разваливается, олигархи богатеют, народ страдает. И все это последствия «олигархических майданов».

- А ведь, вроде бы, отношения с Европой наладились, введен безвизовый режим…

- Но жизнь рядового жителя страны от этого не улучшилась. Ничего, что нам обещали на Майдане более трех лет назад, не сбылось. Раньше были праздники, которые именно так и воспринимались. А сейчас это – просто выходной день.

- А насколько, на Ваш взгляд, сейчас стабильна украинская власть? Ведь не секрет, что, скажем, между главой МВД Арсеном Аваковым и президентом Петром Порошенко серьезное противостояние…

- Украинская власть нестабильна. Внутри правящей элиты нет единства, постоянно появляется информация о конфликтах. Кто-то из власти даже появляется на «Михомайдане». Лидер Радикальной партии Олег Ляшко «воюет» с Порошенко, Порошенко «воюет» с Аваковым и так далее. Эти люди не понимают, что, придя к власти с целью нажиться, они просто разваливают государство. Сегодня вообще трудно понять: кто же на самом деле руководит государством.

- А что говорят опросы общественного мнения?

- Они показывают, что довольны нынешней украинской властью около 5% населения. Возможно, это те, кто имеет то или иное отношение к нынешнему президенту. Остальные недовольны. В стране наступило тотальное разочарование нынешней властью.

«Революция достоинства» была жесткой, мы потеряли много людей, ставших жертвами на Майдане, а потом и в зоне АТО. Но власть нас воспринимает как «пушечное мясо».

- А что на счет национальных меньшинств в Украине, и в том числе азербайджанцев? Известно, что азербайджанцы не раз обращались в МВД, в том числе и к его главе Арсену Авакову по факту похищений, убийств и в целом оказываемого давления на них. Но ответа так и нет…

- Это показатель нежелания работать. МВД не реагирует ни на обращения украинцев, азербайджанцев, грузин. Арсену Авакову, как и другим представителям элиты, важны только деньги и власть. Все остальное побоку.

- В прежней команде экс-президента Виктора Януковича были такие?..

- Государством должен управлять государственник, болеющий за свою страну. И у нас такие политики были и есть. Но они не во власти.

Отдельно хочу упомянуть бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова – конструктивного, не имеющего цель нажиться на своем народе. Он просто работал на благо страны. Тогда было видно будущее, возможность планировать свою жизнь. А сейчас все живут одним днем, никто не знает, что будет завтра.

Повторюсь, Украине нужны новые, но при этом опытные политики. Но тот же самый Аваков – он никогда не захочет покинуть политический Олимп. Как и другие, он мечтает стать президентом. И в этом беда Украины.

А пока население страны уменьшается и, по некоторым прогнозам, в будущем ожидается снижение численности с 40 миллионов до 24- миллионов. Это просто настоящий геноцид украинского народа, который совершают нынешние политики.