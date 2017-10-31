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Дерья Орс: «Внешние силы поднимают курдов на Турцию» эксклюзив

Автор: Лятиф Мустафаев 

Ситуация в Турции обостряется, турки и курды не ладят между собой, в стране все явственнее видна угроза сепаратизма. Что ждет страну? Об этом в беседе с haqqin.az рассказал председатель Высшей структуры по культуре, языку и истории имени Ататюрка при правительстве Турецкой Республики, профессор Дерья Орс.

профессор Дерья Орс

«За кулисами этих событий стоят империалистические силы. Они против существования в регионе сильной Турции, которая, кстати, продолжает усиливаться. И, к сожалению, вот уже свыше 35 лет в наших регионах гибнут люди. А государство ведет борьбу с террором на правовой основе», - заявил Орс.

Во время правления Реджепа Эрдогана отношение к курдам изменилось. Они получили школы, университеты, теле и радиоканалы. Однако, как ни странно, курдские сепаратисты стали еще более активными. Почему же так получилось?

Отвечая на этот вопрос, Дерья Орс отметил, что кто-то из-за границы, желающий расчленения региона, контролирует курдов. «Они живут надеждой на создание курдского государства. Однако турецкое государство не допустит такого развития событий».

«Турки и курды издавна сосуществуют в одном географическом регионе, принадлежат к одной религии и мазхабу. Но террористическая организация ПКК, ничего общего с религиозным мышлением не имеет. Эта группа людей привязана к марксизму, коммунизму и равнодушна к мусульманской умме. Все остальные курды не поддерживают их. Да, последние выборы в Турции показали, что они пользуются определенной поддержкой народа. Но и за этими голосами в их поддержку кроется боязнь за свою жизнь, страх перед террористами», - заявил Дерья Орс.

Отметим, что Высшая структура по культуре, языку и истории имени Ататюрка при правительстве Турецкой Республики основана в 1983 году. Она объединяет Исследовательский центр Ататюрка, Институт турецкого языка, Турецкое историческое общество и Центр культуры Ататюрка. Работа структуры не ограничивается рамками Турции, она изучает историю всех регионов, где тюрки проживали и оставили свой след: от Средней Азии до Балкан.

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