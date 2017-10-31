Путин поблагодарил Вагита Алекперова

Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность главе компании "ЛУКойл" Вагиту Алекперову за заслуги в развитии предпринимательства и активную общественную работу, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.
"За заслуги в развитии предпринимательства, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу… объявить благодарность президента Российской Федерации Алекперову Вагиту Юсуфовичу — президенту публичного акционерного общества "Нефтяная компания "ЛУКойл", — говорится в документе.