Ракета Falcon 9 загорелась после приземления

Многоразовая ракета-носитель Falcon 9 компании Space X после успешного вывода спутника на орбиту приземлилась на платформу в Атлантическом океане, сообщает The Verge.

Вместе с тем издание разместило видео приземления, на котором видно, что после контакта с платформой нижняя часть ракеты оказалась в огне.



The 16th SpaceX Falcon 9 launched this year lands in flames https://t.co/vKF3hfVICb pic.twitter.com/wUk6AvuqAG