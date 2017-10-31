Ракета Falcon 9 загорелась после приземления

Многоразовая ракета-носитель Falcon 9 компании Space X после успешного вывода спутника на орбиту приземлилась на платформу в Атлантическом океане, сообщает The Verge.

Вместе с тем издание разместило видео приземления, на котором видно, что после контакта с платформой нижняя часть ракеты оказалась в огне.



The 16th SpaceX Falcon 9 launched this year lands in flames https://t.co/vKF3hfVICb pic.twitter.com/wUk6AvuqAG — The Verge (@verge) 30 октября 2017 г.

Ракета Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал во Флориде вечером 30 октября. Она успешно вывела на орбиту телекоммуникационный спутник Koreasat-5A, предназначенный для Южной Кореи. В этом году это 13-я успешная миссия ракеты Falcon 9.

