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Людей Трампа берут под арест тема дня

Автор: Леонид Швец, автор haqqin.az 

Еще в пятницу в СМИ утекла информация о том, что большое жюри дало добро на задержание кого-то из тех, кто проходит в качестве подозреваемых по делу о вмешательстве России в американские президентские выборы. Никаких подробностей не сообщалось, кроме того, что первые аресты могут последовать уже в понедельник. И понедельник не подвел.

В ФБР явились в сопровождении своих адвокатов бывший глава президентской кампании Дональда Трампа Пол Манафорт и его помощник Рик Гейтс. Им было предъявлено обвинение по 12 пунктам -от отмывания денег до лжи под присягой и «заговора против Соединенных Штатов».

Трамп и Манафорт

Кроме того, стало известно о выдвижении обвинений советнику Трампа по международным вопросам во время избирательной кампании Джорджу Попадопулосу, он соврал ФБР об отсутствии связей с русскими. Попадопулос был арестован еще летом, а вот Манафорт и Гейтс отправились под домашний арест сейчас. У следствия есть опасения, что они могут покинуть страну.

О том, что Пол Манафорт, проработавший главой президентской кампании до 16 августа, - крайне проблемная фигура, можно было спросить у украинцев. Он проработал несколько лет советником Виктора Януковича, и было известно, что в этом качестве он заработал много денег. Это, кстати, один из пунктов обвинения: они с Гейтсом скрывали факт получения этих деньги, укрывали их от налогообложения и не были зарегистрированы иностранными агентами при Министерстве юстиции США. Кроме того, крайне сомнительными являются источники, из которых были взяты средства для расчета с американским советником.  Сумма отмытых в офшорных компаниях средств оценивается в 18 миллионов долларов.

Рик Гейтс

В августе американские СМИ сообщали о том, что ФБР провело внезапный обыск по месту жительства Манафорта, причем это было проделано на рассвете и включало выбивание дверей. Накануне Пол Манафорт давал показания в конгрессе. Уже из этого можно было сделать вывод, что у следствия к нему много интересных вопросов.

Важным моментом является то, что ФБР работает далеко за временными рамками избирательной кампании и глубоко анализирует финансовые дела подозреваемых. Это неприятная новость для Дональда Трампа и его семьи. Но именно по этой линии взаимного финансового интереса можно было ожидать попыток внешнего влияния на деятелей штаба республиканского кандидата и на него самого.

Манафорт и его помощник своей вины не признали, но очевидно, что сейчас начнется большая работа, в ходе которой им придется принимать решение, на каком этапе и на каких условиях идти на сделку со следствием, то есть какую полезную информацию и о ком предоставить. Такие задержания, безусловно, являются средством оказать давление на прочих фигурантов, не желающих остаться крайними.

Дональд Трамп отреагировал в том духе, что все эти обвинения не касаются времени избирательной гонки, что ни о каком сотрудничестве с русскими речь не идет, и вообще, почему никто не занимается лживыми Клинтонами?

Джордж Попадопулос

Между тем Джорджа Попадопулоса обвиняют как раз в связях с русскими, о чем тот солгал в январе на допросе в ФБР. Больше того, Попадопулос неоднократно информировал других членов избирательного штаба о своих контактах и о возможности устроить встречу представителей Трампа с самим Путиным, якобы через племянницу российского президента, но те умолчали об этом. Теперь в Белом доме уверяют, что Попадопулос вообще не имел официального отношения к кампании и был всего лишь волонтером.

Как бы то ни было, дело о русском следе приобретает уже конкретные очертания с конкретными именами. И это только начало.

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