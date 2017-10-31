Премьер-министр Армении Карен Карапетян в ходе обсуждения в парламенте страны проекта закона «О государственном бюджете Республики Армения на 2018 год» выступил с откровенным заявлением. По словам Карапетяна, «основы экономического роста недостаточно крепкие, чтобы претендовать на долгосрочный высокий экономический рост».

Армянский премьер прямо заявил, что в последние несколько лет экономика Армении «подвергается отрицательным колебаниям внешнего мира, в результате чего отмечается низкий уровень экономического роста» (цитата по «Айсор»).

В свою очередь издание «Лрагир» задается вопросом: «Скажется ли бюджет на уровне жизни?» И само же отвечает – этот вопрос без ответа.

Кроме того, в ходе обсуждения проекта бюджета в армянском парламенте выступил и депутат от «Блока Царукян» Геворг Петросян, который призвал министра финансов Вардана Арамяна к ответу, указав, в том числе, на уровень миграции. «Народ устал уже от художеств правительства»,- сказал он.

В свою очередь экономист Месроп Аракелян в беседе с изданием «Панорама» отметил, что проект госбюджета Армении на 2018 год поводов для оптимизма не дает.

По словам экономиста, изучившего расходы, представленные в проекте армянского бюджета, в следующем году не ожидается повышения пенсий и зарплат государственных служащих.

Особо эксперт указал на размер государственного долга Армении, который составит порядка 7 млрд. долларов. Аракелян отмечает, что это является весьма серьезным показателем.