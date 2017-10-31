Россия и Беларусь создают единую ПВО

Президент РФ Владимир Путин ратифицировал протокол к соглашению о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы ПВО РФ и Беларуси, сообщает Росбалт.

«Ратификация протокола отвечает интересам России, так как будет способствовать дальнейшему развитию военного сотрудничества, укреплению мира и безопасности сторон, а также повысит надежность охраны внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве», — отметил ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Одновременно Путин ратифицировал и соглашение о совместном техническом обеспечении региональной группировки войск России и Беларуси, подписанное в Минске 2 ноября 2016 года.