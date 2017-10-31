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Оставшиеся без воды бакинцы обратились в haqqin.az

Автор: Джейхун Наджафов, отдел социума 

Жители расположенных по проспекту Н.Нариманова домов N9,10 и 11 пожаловались в haqqin.az, что уже несколько дней в их квартирах не поступает вода. Правда, изредка из крана по нескольку минут из крана течет тоненькая струйка, но ни чайник набрать, ни даже литровую банку за это время не удается.

В ОАО AzerSu haqqin.az заверили, что мучениям жителей района скоро придет конец. По словам инженера департамента по работе с абонентами AzеrSu Cаяфа Халилзаде, перебои в водоснабжении возникли из-за неполадок в резервуаре, из которого вода подается в основную линию, ведущую к отмеченным зданиям. С целью устранения неполадок в настоящее время полным ходом идут ремонтные работы, однако еще не менее двух дней лишенным воды жителям придется потерпеть. И только потом подача воды будет восстановлена в прежнем режиме, отметил сотрудник AzerSu.

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