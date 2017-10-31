США останутся в Ираке до победы над ИГ

Американские войска останутся в Ираке до тех пор, пока группировка "Исламское государство" не будет там разгромлена, к тому же власти страны не просили США вывести свои подразделения, сказал госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса, касающихся применения военной силы, сообщает ТАСС.

"Премьер-министр Хейдар аль-Абади никогда не говорил о том, чтобы американские войска покинули страну", - сказал Тиллерсон.

"Мы останемся в Ираке до тех пор, пока ИГ не будет там уничтожено", - пояснил госсекретарь США.