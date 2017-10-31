На этой неделе президент США Дональд Трамп отправляется в свое первое азиатское турне. Оно продлится целых 12 дней, в течение которых американский руководитель посетит Японию, Южную Корею, Китай, Вьетнам и Филиппины. Трамп намеревается обсудить с лидерами ключевых азиатских стран сложные экономические вопросы.

Те, как пишет американский журнал Foreign Policy, "ожидают этот визит с тревогой". Напомню, первое, что сделал новый хозяин Белого дома после инаугурации, был выход из Транстихоокеанского партнерства, объединяющего все крупные государства региона. Но при этом представляется, что важнейшая тема переговоров с азиатскими партнерами, помимо глобальных экономических вопросов, будет связана и с Северной Кореей, ее ядерной программой и стратегией борьбы с этой угрозой.

Madman против Rocketman

Большинство из руководителей азиатских государств в этой сфере также не ожидают от Трампа ничего конструктивного. Конечно, гость вновь будет уговаривать китайского лидера, Си Цзиньпина, усилить нажим на Пхеньян, чтобы тот начал сворачивать свою ракетно-ядерную программу.

Однако воинственная риторика Трампа, которая стала все больше напоминать лексикон самого Ким Чен Ына, не внушает оптимизма. Такое ощущение, что в последнее время Трамп и Ким стали соревноваться в том, чья угроза будет весомей. Всё началось с того, что президент США в ходе своего выступления в ООН заявил, что в случае, если КНДР станет угрозой для Вашингтона и его союзников, США "полностью уничтожат эту страну". К этому он добавил, что разделаться с "человеком-ракетой" (rocketman) нужно было давно. В свою очередь Ким Чен Ын назвал речь Трампа и его поведение «безумными», пообещав, что его страна ответит на них действиями. "Сумасшедшего старичка будем укрощать", - сказал задорный толстячок Ким.

К примеру, Джонатан Стивенсон - сотрудник Международного института стратегических исследований влиятельной на страницах влиятельной The New York Times.

Что он имеет в виду? Термин Madman strategy не является оскорблением, он уже давно принят в американском политическом лексиконе и обозначает стратегию, при которой тот или иной лидер дает понять своему противнику, что он может пойти на некие нерациональные шаги, чтобы осуществить свой замысел. Смысл термина раскрыт и в книге Стивенсона "Думая о немыслимом". В более простом виде это означает следующее: нужно убедить противника в том, что лидер не совсем стабилен и может сотворить что угодно. И в результате враг должен испугаться, отступить и пойти на компромисс.

Джонатан говорит, что Трамп далеко не первый, кто верит в эффективность этой стратегии. В разгар вьетнамской войны, в далеком 1969 году, американский президент Ричард Никсон направил в сторону Москвы эскадрилью из 18 бомбардировщиков В-52, имевших на борту атомные бомбы. Этой угрозой Никсон хотел добиться от СССР, чтобы тот повлиял в правильном для Америки направлении на своего вьетнамского союзника.

Но при этом американский профессор пишет, что Никсон совсем не был madman и использовал иррациональную и опасную угрозу лишь однажды и весьма аккуратно. А вот чего ждать от Трампа, никто не знает. И в этом плане Стивенсон полагает, что его правомернее сравнивать с советским генсеком Никитой Хрущевым. Тот запомнился всему миру сначала тем, что стучал ботинком по своему столу в ООН, а затем решился на немыслимую авантюру с размещением ядерных ракет на Кубе. Американские исследователи единодушно считают, что тогда только хладнокровие и благоразумие президента Джона Кеннеди спасло мир от ядерной войны.

Десятки тысяч погибнут в первые же часы

В ходе войны на Корейском полуострове (1950-1953) погибли миллионы человек, и юг Кореи превратился в руины. Сейчас столица Южной Кореи Сеул - современный процветающий город с 10-миллионным населением. Однако новая война, на этот раз с возможным применением ядерного оружия, грозит ему апокалипсисом. По данным южнокорейских экспертов, если у Пхеньяна действительно есть водородная бомба и он взорвет ее над Сеулом на высоте 1500 метров, то моментально погибнут 660 тысяч человек.

Но даже если Пентагону удастся массированной атакой подавить все ракетные позиции северо-корейцев, те в любом случае смогут использовать спрятанные в горах артиллерийские орудия, которых у них около 10 тысяч среднего и до полумиллиона малого калибра.

Таким образом, даже если КНДР будет использовать обычное вооружение, в первые дни число погибших в Сеуле составит от 30 до 300 тысяч человек, говорится в только что выпущенном докладе Службы исследований конгресса США. По подсчетам же экспертов Nautilus Institute из Калифорнии, только в первый день боевых действий погибнут 65 тысяч жителей Сеула. Эту оценку исследователи дают, исходя из концентрации артиллерии Северной Кореи, которая способна обстреливать Сеул, и того, что эти орудия могут выстреливать до 10 тысяч снарядов в минуту. "Боевые действия развяжут затяжную войну и приведут к неисчислимым жертвам, прежде чем режим Северной Кореи падет", - говорит сотрудник американского Nautilus Institute Роже Кавасос.

Доклад службы конгресса вышел сразу после того, как глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в ответ на любое применение ядерного оружия Пхеньян ждет «массированный военный ответ, который будет одновременно эффективным и подавляющим». По официальным документам Южной Кореи, Вашингтон в случае войны сможет мобилизовать около 690 тысяч военнослужащих, задействовать 180 военных судов и 2 тысячи самолетов, в действиях также примет участие и 625-тысячная армия самой Южной Кореи. Однако эксперты предупреждают о том, что 70 процентов поставленных под ружье северных корейцев, а всего их насчитывается 1.1 миллион человек, располагается в 100 километрах от границы с Южной Кореей.

Между тем в Белом доме могут взять верх другие подсчеты и доводы. По оценкам специалистов, в распоряжении Пхеньяна сейчас находятся от 14 до 18 ядерных боеголовок, однако к 2020 году их может быть уже около ста. И при том, что КНДР быстро модернизирует свои ракетные силы, эта страна действительно, как она угрожает, будет в силах нанести ядерный удар по Америке.

Угрозой со стороны Пхеньяна обеспокоены и европейцы. «Мы признаем, что Европа находится в зоне досягаемости северокорейских ракет. Страны НАТО уже находятся под угрозой», – подчеркнул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «НАТО может принять решение об атаке в ответ», – утверждает Столтенберг. Однако в эту угрозу мало кто верит. В отличие от импульсивного и непредсказуемого Дональда Трампа у европейских руководителей НАТО достаточно здравомыслия, и они пока еще верят в то, что дипломатическими мерами не поздно спасти ситуацию.

Президент бьет по коленке госсекретаря

Что же касается madman strategy американского президента, то она все чаще стала вызывать острую критику и со стороны влиятельных членов конгресса, в том числе и однопартийцев президента. Например, на этой неделе глава комитета сената США по международным делам Боб Коркер резко осудил Трампа за вмешательство в переговоры вокруг КНДР, которые ведет глава Госдепа Рекс Тиллерсон. В интервью телеканалу CBS Коркер заявил, что своими действиями и высказываниями Трамп лишь мешает предотвратить войну на Корейском полуострове. «Когда наш государственный секретарь пытается договориться с таким важным партнером, как Китай, и избежать конфликта, который вовлечет Южную Корею, Японию, Китай и Россию, ему бьет по коленным чашечкам президент», — сказал Коркер.

«Сообщения в Twitter, где президент насмехается над руководителем другой страны, только создают напряженность в регионе,- считает Коркер.- Ну узнáют люди, что в КНДР сумасбродный руководитель. Так они живут уже с третьим сумасбродным руководителем. А мы, повторяя это снова и снова, только создаем предпосылки для дальнейшего втягивания в конфликт».

Будет ли встреча с Путиным

У Трампа во время долгого турне по пяти азиатским странам будет достаточно времени, чтобы детально изложить свою позицию по вопросу о дальнейшей стратегии в отношении Северной Кореи и выслушать мнения своих азиатских партнеров. Можно уверенно прогнозировать, что те будут единогласно настаивать на продолжении дипломатического давления на Пхеньян и отказе от военных мер. А на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге, который пройдет с 5 по 11 ноября, Дональд Трамп, скорее всего, встретится и с российским президентом Владимиром Путиным. Возможность этой второй встречи между ними после общения в немецком Гамбурге летом этого года уже давно обсуждается в двух столицах. Как объявил высокопоставленный сотрудник аппарата Белого дома в ходе специального брифинга с журналистами, президент Трамп готов к встрече и возможным переговорам с Владимиром Путиным на полях саммита.

В Кремле пока о такой встрече, учитывая растущую напряженность в двусторонних отношениях, говорят уклончиво. Однако, получив позитивный сигнал из Вашингтона, Путин от такого личного общения вряд ли откажется. И если она состоится, то, конечно, проблема КНДР займет на ней одно из главных мест. И это станет еще одной попыткой влиятельного международного игрока Путина убедить Трампа в том, что его воинственная стратегия в отношении Пхеньяна не работает, а военные меры приведут к тому, что, как в фильме Фрэнсиса Форда Копполы, апокалипсис можно будет объявлять уже сегодня.