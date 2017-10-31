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Впервые в Азербайджане – новая электронная платформа по закупкам

 

Сегодня на пике развития информационных и цифровых технологий во всех сферах жизнедеятельности человека, включая и экономику большинства стран мира, становится все более актуальным использование и предоставление прозрачных, надежных и качественных услуг в сфере предпринимательства. 

Тенденция цифровизации экономики в настоящее время находится на подъеме, и здесь особую роль играют разного рода электронные торговые площадки. Опыт развитых стран показывает, что наличие электронных площадок упрощает процедуру электронных торгов, увеличивает их объем, а также обеспечивает их прозрачность и доступность. Сейчас  в Азербайджане появилась первая профессиональная электронная платформа по закупкам и коммерческим тендерам  – mytender.az.  

Функционирует платформа по адресу https://mytender.az.

В результате последних экономических реформ, проводимых в Азербайджане, данная технология стала актуальной и у нас.

Электронная платформа mytender.az призвана, в первую очередь, способствовать развитию прозрачности в предпринимательской деятельности. Mytender.az - это международная универсальная, практичная и комплексная платформа, созданная для сегмента B2B. Зарегистрировавшимся на платформе заинтересованным предпринимателям система автоматически будет отправлять по электронной почте соответствующие уведомления о закупках или тендерах.

На начальном этапе услуги регистрации заявок по закупкам будут оказываться абсолютно бесплатно. В дальнейшем пользователь сможет приобретать годовой или месячный абонемент. Также платформой обеспечиваются услуги по сопровождению документации по тендерам, консалтингу, анализу рынков и проч.  Платформа позволяет менеджменту компаний контролировать работу по закупкам дистанционно, а также вести бизнес-историю и соответствующую документацию.

У каждого пользователя будет на платформе собственный личный кабинет. Для деловых людей, знающих цену времени и деньгам, платформа будет максимально полезна. Платформа будет все время обновляться и улучшаться. На платформе будет постоянно работать обратная связь. Информация о пользователях будет проверяться, чтобы исключить регистрацию на сайте фиктивных компаний. Модерация будет осуществляться круглосуточно.

Также планируется предоставление услуг по мониторингу бизнеса, оценке активности компаний на платформе и анализу ситуации рынка B2B. Это поможет предпринимателям и компаниям лучше ориентироваться на рынке и выбирать себе наиболее надежных партнеров. Будут создаваться рейтинги наиболее надежных компаний, при этом модераторы станут предотвращать случаи предвзятой и необъективной оценки той или иной компании. 

Целью создания платформы является достижение максимальной прозрачности торговых сделок. И это ясно отражено в ее слогане – «Путь к прозрачности». Теперь у малых и средних предпринимательств есть площадка, на которой будет возможным реализовывать, продвигать, развивать свой бизнес, быть катализатором друг для друга. Однако крупные компании также эффективно смогут воспользоваться услугами данной платформы с той же степенью надежности и прозрачности.

Также платформа Mytender.az будет всячески способствовать продвижению азербайджанской продукции на мировой рынок.

Сегодня в стране наблюдаются положительные тенденции, принимаются меры к развитию малого и среднего предпринимательства, государство создает все необходимые условия для развития бизнеса. Что касается основных тенденций на международном рынке B2B, то стоит отметить, что  каждый год наблюдается их рост: более 30% всех закупок сейчас приходится на долю малых и средних предприятий. Именно малые и средние предприятия сегодня активно участвуют в торговых сделках, закупках и тендерах. Крупные компании уже утвердились на рынке и заняли определенную нишу, а малые и средние предприятия выводят друг друга на новый уровень, создают справедливую конкурентную среду на рынке и тем самым развивают свой потенциал.

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