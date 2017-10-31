В России предложили учредить День победы над Японией

Ветераны войны, общественные и политические деятели СССР и России предложили учредить новый праздник - День победы над Японией, отмечаемый 3 сентября. Об этом RT сообщил автор идеи - доктор исторических наук, эксперт РАН Анатолий Кошкин.

Письмо с соответствующей инициативой, которое подписали более 90 человек, направили главе государства Владимиру Путину.

Авторы инициативы подчеркнули, что признание 3 сентября Днем победы над Японией никак не направлено против японского народа.

Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов идею уже поддержал.

Отмечается, что памятные даты, связанные с победой над Японией, официально установлены в Китае, Монголии, Южной Корее, КНДР и Нидерландах, а в США и Великобритании в память об этом событии учрежден праздник Victory over Japan Day.