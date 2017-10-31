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Пытаясь отравить мужа, пакистанка убила 15 человек

 

Жительница пакистанского города Музаффаргарх, недовольная своим браком, отравила 15 человек крысиным ядом, пытаясь убить собственного супруга, сообщает издание Daily Pakistan.

Инцидент произошел в прошлый четверг, но широкую огласку получил лишь на текущей неделе. Асию Биби, 21-летнюю жительницу Музаффаргарха, штат Пенджаб, около месяца назад против ее воли выдали замуж за Амджада Лашари. Девушка, влюбленная в другого молодого человека - Шахида и недовольная своим замужеством, несколько раз ссорилась с супругом и его родственниками и даже однажды вернулась в родительский дом, но была выдворена обратно.

По данным издания, после этого Асия вместе с Шахидом и родственницей Зариной спланировали убийство Амджада: девушка добавила в молоко, предназначавшееся ее супругу, крысиный яд. Однако мужчина не стал пить молоко, а использовала его позднее свекровь для приготовления традиционного для Южной Азии йогурта ласси. В результате принявшие пищу за ужином, состоявшимся 26 октября, отравились 27 человек, 15 из которых, в том числе Амджад, позже скончались.

Трое подозреваемых задержаны полицией. Асия отрицает обвинения в ее адрес, заявляя, что Шахид подстрекал ее к отравлению мужа, но она к преступному деянию непричастна. По ее словам, Шахид обещал жениться на ней, но от этого предложения она отказалась.

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