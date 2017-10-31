Подписаться на уведомления
 

Суд посчитал, что Акиф Човдаров не разбойник

 

Из обвинительного приговора в отношении генерала расформированного МНБ Акифа Човдарова и его бывших подчиненных исключили несколько статей.

Председатель Бакинского военного суда Габиб Гасанов пришел к выводу, что обвиняемые не совершали деяния, квалифицируемого как разбой.

Таким образом из уголовного обвинения, выдвинутого в отношении обвиняемых, были исключены статьи 181.3.1 (разбой, то есть нападение в целях завладения чужим имуществом, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, либо с угрозой применения такого насилия, совершенное организованной группой) и 181.3.2 (то же деяние, совершенное в целях завладения имуществом в крупном размере) УК АР.

Отметим, что, по постановлению суда, А. Човдаров был приговорен к 12 -ти, Селим Мамедов - к 11-ти, Акиф Алиев - к 5-ти, а Орхан Османов - к 4-м годам лишения свободы. Большая часть их имущества - на общую сумму 33 млн манатов - была конфискована, а кроме того, было передано представление о лишении их воинских званий.

3279 просмотров


Старости
Рустам Ибрагимбеков: «Рафик Гусейнов гордился тем, что Мехрибан Алиева заботится о нем»
Рустам Ибрагимбеков: «Рафик Гусейнов гордился тем, что Мехрибан Алиева заботится о нем»
Наша погода
Сегодня 18° / 12°
1 Ноя 17° / 11°
2 Ноя 13° / 9°
3 Ноя 16° / 12°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   1.9767 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN

Новостная лента

В КНДР обрушился ядерный полигон Сотни погибших
Радио «Свобода» разжигает рознь между азербайджанцами и грузинами. Кто заказал? реакция ОТВ
Саудиты уговорили зятя Трампа: единого Иерусалима не будет
Саргсян и Атамбаев разваливают «Путинский союз» Для haqqin.az комментирует Султанбек Султангалиев
Армения определилась с послом в Грузии
Армяно-осетинский план расчленения Грузии haqqin.az из Тбилиси
В Милли Меджлисе раскрыли условия нового нефтяного контракта
Завтра в Баку будет пасмурно и ветрено
Вице-президент ПА ОБСЕ о выходе Азербайджана из Совета Европы
Футболист «Карабаха» о «дружбе» между азербайджанцами и армянами
Багдад берет под контроль границу Турции и Курдистана
Доллар подорожал
Кризис в Каталонии отпугнул туристов
Берлускони стал фигурантом нового дела о мафии
Эльман Рустамов снова о судьбе маната
В Петербурге ограбили азербайджанского бизнесмена
Журналисты нашли сына Ислама Каримова
Суд посчитал, что Акиф Човдаров не разбойник
Пытаясь отравить мужа, пакистанка убила 15 человек
В России предложили учредить День победы над Японией
Впервые в Азербайджане – новая электронная платформа по закупкам
В Австрии пенсионер-нацист расстрелял соседей
Двое уроженцев Азербайджана в списке богатейших жителей Украины
Компания Bakcell в очередной раз получила сертификат «Socially Devoted»
Kapital Bank объявил скидку на кредиты для работников сельского хозяйства
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться