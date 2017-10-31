Суд посчитал, что Акиф Човдаров не разбойник

Из обвинительного приговора в отношении генерала расформированного МНБ Акифа Човдарова и его бывших подчиненных исключили несколько статей.

Председатель Бакинского военного суда Габиб Гасанов пришел к выводу, что обвиняемые не совершали деяния, квалифицируемого как разбой.

Таким образом из уголовного обвинения, выдвинутого в отношении обвиняемых, были исключены статьи 181.3.1 (разбой, то есть нападение в целях завладения чужим имуществом, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, либо с угрозой применения такого насилия, совершенное организованной группой) и 181.3.2 (то же деяние, совершенное в целях завладения имуществом в крупном размере) УК АР.

Отметим, что, по постановлению суда, А. Човдаров был приговорен к 12 -ти, Селим Мамедов - к 11-ти, Акиф Алиев - к 5-ти, а Орхан Османов - к 4-м годам лишения свободы. Большая часть их имущества - на общую сумму 33 млн манатов - была конфискована, а кроме того, было передано представление о лишении их воинских званий.