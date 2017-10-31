Журналисты нашли сына Ислама Каримова

Узбекоязычные интернет-СМИ сообщили о «новом» факте в официальной биографии первого президента Узбекистана Ислама Каримова: кроме дочерей Гульнары и Лолы, у него есть еще сын Петр.

Ранее в официальной биографии Ислама Каримова говорилось, что «он женат, имеет двоих детей и пятерых внуков».

Третьего ребенка официально представил узбекоязычным интернет-пользователям недавно созданный сайт Научно-просветительского комплекса Ислама Каримова. В размещенной на нем биографии первого президента Узбекистана рассказывается, что «у него трое детей, шестеро внуков, общение с которыми было для него большой радостью».

Теперь со ссылкой на Википедию узбекские СМИ сообщают, что первый раз Каримов женился в шестидесятых годах прошлого века на Наталье Петровне Кучме. В 1969 году у них родился сын Петр. Наталья Кучма скончалась в 2008 году в Ташкенте, а Петр Каримов в настоящее время живет в Московской области, информирует Kun.Uz.

Ранее «Фергана», для читателей которой наличие у Каримова третьего ребенка не новость, сообщала, что Петр Каримов занимал должность заместителя председателя правления «Азия-Инвест Банка» - «дочки» Национального банка внешнеэкономической деятельности Узбекистана (НБУ), штаб-квартира которой находится в Москве.