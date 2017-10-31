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В Петербурге ограбили азербайджанского бизнесмена

Автор: Отдел информации 

В Приморском районе Петербурга расследуют факт разбоя, жертвой которого накануне вечером стал 34-летний выходец из Азербайджана. 

Около 22:15 на мужчину, руководящего фирмой по торговле овощами и фруктами, напали у овощного ларька на аллее Поликарпова, 3, передает АН «Оперативное прикрытие».

Двое злоумышленников ударили мужчину, а затем отобрали у него 243 тысячи рублей.

По предварительным данным, за нападением могут стоять земляки потерпевшего, занимающиеся поставками овощной продукции. Проверка продолжается.

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