В Петербурге ограбили азербайджанского бизнесмена

В Приморском районе Петербурга расследуют факт разбоя, жертвой которого накануне вечером стал 34-летний выходец из Азербайджана.

Около 22:15 на мужчину, руководящего фирмой по торговле овощами и фруктами, напали у овощного ларька на аллее Поликарпова, 3, передает АН «Оперативное прикрытие».

Двое злоумышленников ударили мужчину, а затем отобрали у него 243 тысячи рублей.

По предварительным данным, за нападением могут стоять земляки потерпевшего, занимающиеся поставками овощной продукции. Проверка продолжается.