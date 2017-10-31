Эльман Рустамов снова о судьбе маната

Глава Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов заявил о возможности роста курса маната к концу года.

«Сегодня мы видим, что курс маната идет в сторону укрепления, потому что состояние платежного баланса очень хорошее, а цены на нефть благоприятны», - сказал Э.Рустамов в беседе с журналистами.

Также Э.Рустамов указал, что дальнейшее укрепление маната намного более вероятно, нежели его удешевление.

Кроме того, главный банкир страны исключил возможность отказа ЦБА от плавающего курса маната.

«Многие страны сегодня готовятся к переходу на этот режим. Для развития Азербайджана, повышения его устойчивости к внешним шокам наиболее эффективным является именно режим плавающего курса», - сказал он.