Подписаться на уведомления
 

Берлускони стал фигурантом нового дела о мафии

 

Связяи с мафией бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони вновь стали предметом уголовного  расследования. Как сообщает сегодня газета Corriere della Sera, прокуратура Флоренции повторно открыла дело в отношении Берлускони, получив новые материалы по так называемому "процессу о сговоре государства с мафией".

Это дело рассматривалось уже несколько лет, и впервые на скамье подсудимых оказались вместе мафиози и бывшие чиновники. Следствие предполагает, что государство каким-то образом стояло за рядом актов террора, произошедших в 1990-х годах в Италии. В частности, Берлускони, впервые занявший премьерский пост в 1994 году, подозревается в том, что он мог быть "заказчиком" подрывов бомб в Милане, Риме и Флоренции в 1993 году.

Поводом для возобновления расследования стали распечатки прослушанных разговоров босса мафии "Коза ностра" Джузеппе Гравиано, который упоминает имя политика в беседе о событиях тех лет. Гравиано был арестован в 1994 году и отбывает сейчас пожизненное заключение. Как указывает газета, это уже третий случай возвращения прокуратурой к расследованию возможной причастности Берлускони к взрывам 1993 года. Вместе с экс-премьером фигурантом расследования стал и его близкий соратник - бывший сенатор Марчелло Делль Утри, приговоренный ранее к семи годам заключения именно за связи с мафией.

Берлускони уже неоднократно подозревался в связях с мафией, однако все соответствующие уголовные дела неизменно бывали закрыты за недостаточностью улик.

397 просмотров


Старости
Рустам Ибрагимбеков: «Рафик Гусейнов гордился тем, что Мехрибан Алиева заботится о нем»
Рустам Ибрагимбеков: «Рафик Гусейнов гордился тем, что Мехрибан Алиева заботится о нем»
Наша погода
Сегодня 18° / 12°
1 Ноя 17° / 11°
2 Ноя 13° / 9°
3 Ноя 16° / 12°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   1.9767 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN

Новостная лента

В КНДР обрушился ядерный полигон Сотни погибших
Радио «Свобода» разжигает рознь между азербайджанцами и грузинами. Кто заказал? реакция ОТВ
Саудиты уговорили зятя Трампа: единого Иерусалима не будет
Саргсян и Атамбаев разваливают «Путинский союз» Для haqqin.az комментирует Султанбек Султангалиев
Армения определилась с послом в Грузии
Армяно-осетинский план расчленения Грузии haqqin.az из Тбилиси
В Милли Меджлисе раскрыли условия нового нефтяного контракта
Завтра в Баку будет пасмурно и ветрено
Вице-президент ПА ОБСЕ о выходе Азербайджана из Совета Европы
Футболист «Карабаха» о «дружбе» между азербайджанцами и армянами
Багдад берет под контроль границу Турции и Курдистана
Доллар подорожал
Кризис в Каталонии отпугнул туристов
Берлускони стал фигурантом нового дела о мафии
Эльман Рустамов снова о судьбе маната
В Петербурге ограбили азербайджанского бизнесмена
Журналисты нашли сына Ислама Каримова
Суд посчитал, что Акиф Човдаров не разбойник
Пытаясь отравить мужа, пакистанка убила 15 человек
В России предложили учредить День победы над Японией
Впервые в Азербайджане – новая электронная платформа по закупкам
В Австрии пенсионер-нацист расстрелял соседей
Двое уроженцев Азербайджана в списке богатейших жителей Украины
Компания Bakcell в очередной раз получила сертификат «Socially Devoted»
Kapital Bank объявил скидку на кредиты для работников сельского хозяйства
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться