Берлускони стал фигурантом нового дела о мафии

Связяи с мафией бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони вновь стали предметом уголовного расследования. Как сообщает сегодня газета Corriere della Sera, прокуратура Флоренции повторно открыла дело в отношении Берлускони, получив новые материалы по так называемому "процессу о сговоре государства с мафией".

Это дело рассматривалось уже несколько лет, и впервые на скамье подсудимых оказались вместе мафиози и бывшие чиновники. Следствие предполагает, что государство каким-то образом стояло за рядом актов террора, произошедших в 1990-х годах в Италии. В частности, Берлускони, впервые занявший премьерский пост в 1994 году, подозревается в том, что он мог быть "заказчиком" подрывов бомб в Милане, Риме и Флоренции в 1993 году.

Поводом для возобновления расследования стали распечатки прослушанных разговоров босса мафии "Коза ностра" Джузеппе Гравиано, который упоминает имя политика в беседе о событиях тех лет. Гравиано был арестован в 1994 году и отбывает сейчас пожизненное заключение. Как указывает газета, это уже третий случай возвращения прокуратурой к расследованию возможной причастности Берлускони к взрывам 1993 года. Вместе с экс-премьером фигурантом расследования стал и его близкий соратник - бывший сенатор Марчелло Делль Утри, приговоренный ранее к семи годам заключения именно за связи с мафией.

Берлускони уже неоднократно подозревался в связях с мафией, однако все соответствующие уголовные дела неизменно бывали закрыты за недостаточностью улик.