Кризис в Каталонии отпугнул туристов

Объем международных бронирований авиабилетов в Каталонию с начала октября 2017 года снизился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за нестабильной обстановки в регионе, передает РИА Новости со ссылкой на международную исследовательскую компанию Forward Keys.

"Внутренние политические волнения почти всегда сдерживают иностранных туристов, поэтому мы наблюдаем сейчас (с начала октября) обвал бронирования авиабилетов в Каталонию на 22%. Это также скажется и на других регионах Испании, так как многие туристы, прибывающие в Каталонию, продолжают оттуда путешествия по всей стране", — заявил генеральный директор Forward Keys Оливье Джагер.

"Если политический кризис обострится, боюсь, что мы увидим дальнейшее снижение туристического спроса. Эта тенденция вызывает серьезную озабоченность, потому что путешествия и туризм составляют более 14% ВВП, что очень ощутимо для экономики Испании", — считает он.