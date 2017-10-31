Футболист «Карабаха» о «дружбе» между азербайджанцами и армянами

Футболист «Карабаха» Ричард Алмейда рассказал бразильскому изданию Globo о своей команде, о том, как чемпион Азербайджана пробился в Лигу чемпионов и об отношениях между азербайджанцами и армянами.

«Когда мы вышли в Лигу чемпионов, Баку остановился, - рассказывает футболист сборной Азербайджана. - Позвольте мне кое-что сказать: мы знали, что мы можем пройти «Копенгаген». И это случилось.

Мы играли от всей души, как мы умеем играть. После игры вы видели, как наш тренер плакал, как все плакали. Мы были очень взволнованы. Кто же не мечтает сыграть в Лиге чемпионов? Особенно я, который играл на болотах и грязных полях в Сан-Паулу и Гражау».

Бразилец высказал свой взгляд на то, как относятся друг к другу азербайджанцы и армяне.

«Если азербайджанцы узнают, что к ним приедет армянин, они убьют его. И если кто-то из азербайджанцев отправится в Армению, то будет убит армянами. Дружба равна нулю».

Рассказывая о конфликте в Нагорном Карабахе, Ричард Алмейда сообщил:

«Это отмечают все: команда из города Агдам играет в Баку. Здесь люди, которые потеряли членов своих семей. Многие из них приходят поддержать нас, и мы всегда играем для них, чтобы хоть как-то подбодрить и порадовать. Даже мы, которые не жили здесь в то время, чувствуем боль этих людей.

То, что произошло в Карабахе, было очень трагичным. Умерло много людей, среди которых было немало детей. Многие переехали в Баку. Президент «Карабаха» всегда подчеркивает, что каждая наша победа посвящена беженцам. Каждый год мы отдаем дань памяти жертвам войны, и мы играем в их честь».