Вице-президент ПА ОБСЕ о выходе Азербайджана из Совета Европы

Вице-президент ПА ОБСЕ, депутат шведского парламента от партии «Модератор» Маргарет Седерфельт назвала отношения Азербайджана с Европой очень важными.

В беседе с haqqin.az Седерфельт подчеркнула, что Азербайджан - ведущая страна в регионе, и в Европе понимают стратегическое значение этого государства.

«Тем не менее в последнее время нас не могут не разочаровывать сообщения о том, что Азербайджан хочет покинуть Совет Европы. Вступая в европейские структуры, страна добровольно брала на себя обязательства по демократизации страны, и, конечно, для нас выполнение Баку своих обещаний весьма значимо. Вместе с тем, если у Баку с европейскими структурами возникли проблемы, то их надо решать путем диалога. И очень важно при этом обеспечить доверие между сторонами.

Могу точно сказать, что в Европе никто не стремится во что бы то ни стало наказать Азербайджан. Иногда нас здесь упрекают, что мы требуем выполнения обязательств только от Азербайджана, но ведь и по отношению к России СЕ принимал санкции. Мы требуем уважения к европейским ценностям и от Азербайджана, и от России, и от Армении, и от всех других стран. Наше мнение таково, что Азербайджан должен остаться в организации и доказать свою приверженность демократическим ценностям», - считает вице-президент ПА ОБСЕ, отмечая, что предстоящий саммит «Восточного партнерства» в Брюсселе будет иметь важное значение для развития отношений между Европой и Азербайджаном.

Каснувшись карабахской проблемы, М.Седерфельт подчеркнула, что это очень сложный конфликт и им занимается Минская группа ОБСЕ, а потому она остерегается делать заявления, которые могли бы внести определенную напряженность в переговорный процесс.