Завтра в Баку будет пасмурно и ветрено

На первый день ноября в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Однако вечером местами пройдут дожди и установится умеренный северо-западный ветер, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на полуострове: ночью - 11 -14°, днем - 17 - 20°; в Баку: ночью - 12 - 14°, днем - 17 - 19° тепла.
Атмосферное давление повысится с 758-ми до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70 - 80%.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 1 - 2 ноября близкая к климатической норме температура воздуха на фоне временами усиливающегося на Апшероне ветра "хазри" неблагоприятно скажется на физическом состоянии метеочувствительных людей.