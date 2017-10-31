В Милли Меджлисе раскрыли условия нового нефтяного контракта

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса обсуждается законопроект «О разведке и разработке каспийских месторождений «Азери» («Хазар»), «Чираг» («Осман») и глубоководной части «Гюнешли», прозванный «Контрактом нового века».

Как передает АПА, на заседании председатель парламентского комитета по вопросам природных ресурсов, энергетики и экологии Валех Алескеров сказал, что SOCAR и азербайджанское государство подписали это новое - продленное соглашение на еще более выгодных условиях, чем были раньше.

Он подчеркнул, что Госнефтекомпания смогла добиться более выгодных условий: в течение восьми лет государству ежегодно будут выплачиваться средства в размере 450 миллионов долларов.

«По условиям соглашения, доля SOCAR увеличивается до 25%. Доля прибыльной нефти Азербайджана составит 75%. На момент подписания «Контракта века» запасы АЧГ оценивались в 511 млн тонн нефти. Но реальные запасы превысили прогнозы и сейчас оцениваются в 500 млн тонн недобытой нефти. В рамках «Контракта нового века» требуется более 33 млрд долларов инвестиций», - сказал он.

Также В. Алескеров указал, что действие нового контракта продлится до 31 декабря 2049 года.