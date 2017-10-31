Сперва представим участников диалога, чьи тайные встречи в Москве стали достоянием гласности и вызвали немалый шум в Тбилиси. Итак, речь идет о Чрезвычайном и Полномочном после Южной Осетии в России Знауре Гассиеве и лидере экстремистской организации «Джавахкская диаспора России» Агаси Арабяне.

Как стало известно, эти двое начиная с прошлого лета регулярно проводят в Первопрестольной встречи и консультации и причина их политической активности одна - армяно-осетинский план расчленения Грузии. Кто стоит за этими тайными интригами, можно только догадываться. Но то, что предметом обсуждения двух одиозных политиков является вопросы, связанные с созданием на территории Грузии Джавахской Республики и армянского коридора к местам компактного проживания армян – факт, подробно изложенный и на сайте armmuseum.ru под загадочным заголовком «Диалог между осетинами и армянами вновь актуализируется».

Так о чем же говорили полномочный посол и джавахский экстремист? Оказывается в ходе последней встречи Агаси Арабян открытым текстом дал понять осетинскому дипломату, что есть возможность подсобить в деле создания «коридора между осетинами и армянами». Причем, «чисто случайно» предложение из Еревана поступило в самый разгар армянских усилий по пробитию «транзитного коридора» через оккупированные грузинские территории Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Переговорщики не делают секрета из того, что армянские и осетинские националисты приступили к реализации своих планов по созданию так называемой «Триалетской Осетии». Согласно этим планам новое сепаратистское образование с одной стороны будет граничить с «Джавахком», а с другой - с так называемой «Республикой Южная Осетия Алания». Получается вроде бы один анклав.

А армяно-осетинский коридор через «Джавахк» будет означать, что в каких-то 10-20 км к западу от Тбилиси начинается как раз эта самая «Триалетская Осетия». Логическим продолжением переустройства Грузии в будущем должна стать реализация старой как история армянства идеи по арменизации Тбилиси как «исконного города народа Армении».

А может эти двое бредят? Или они все это нагородили после крепкого грузинского вина?- скажет читатель. Да нет, вроде бы. В последнее время в Армении распространяются карты «передела» Южного Кавказа, в которых Грузия как таковая вообще не значится. Различные деятели из Южной Осетии стали частыми гостями в Ереване, замечены были они и на оккупированных азербайджанских территориях. И вот как стало известно в Тбилиси, эти самые двое активно обсуждают вопрос об осетинах живших в селах внутренней Грузии в Триалетских горах, которых можно было бы переселить на территорию будущей «Триалетской Осетии».

На все это можно было бы не обращать внимания, если не одно «но». Точно так же начинался «Карабах». Кое кто в Москве, помнится идеи балаянов и других сепаратистов объявлял бредовыми. А теперь предлагают учитывать создавшиеся реалии…

Арабян и другие посланцы Еревана подсказывают своим осетинским коллегам и способ так сказать легализации сепаратистских планов: права-то на недвижимость и земельные участки в селах Триалетских гор за осетинами остались, так действуйте, чего тут медлить!