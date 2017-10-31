Армения определилась с послом в Грузии

Президент Армении Серж Саргсян сегодня, 31 октября, подписал указ об освобождении Юрия Варданяна от должности чрезвычайного и полномочного посла Армении в Грузии. Об этом сообщает пресс-служба главы Армении.

Другим указом президента Армении чрезвычайным и полномочным послом Армении в Грузии назначен Рубен Садоян.

Напомним, что заместителю директора Института Кавказа Сергею Минасяну, которого официальный Ереван прежде утвердил послом в Грузии, Тбилиси в течение нескольких месяцев не выдавал агремана, после чего официальный Ереван был вынужден сменить эту кандидатуру на другую.