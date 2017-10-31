Евразийский экономический союз лихорадит из-за открытого конфликта между Кыргызстаном и Казахстаном. В Бишкеке уже звучат мнения о необходимости выхода из ЕАЭС. Эту тему подхватили и в Ереване. Мол, Кыргызстан подрывает ЕАЭС и Армении следует последовать примеру киргизов (об этом прямо пишет ереванское издание «Лрагир»).

Действующий президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил, что слишком много надежд связывалось с ЕАЭС, приведя в пример недавний кыргызо-казахский приграничный конфликт.

Атамбаев сказал, что союз не может строиться на прихоти одного человека, даже самого великого и мудрого. Он отметил, что позаботится о том, чтобы правительство начало изыскивать иные рынки для казахских товаров.

Затем Атамбаев вообще подписал постановление об объявлении 7 и 8 ноября Днем восстания против России (1916 г.), а правительство Кыргызстана денонсировало крупное экономическое соглашение с Казахстаном, которое предполагало также экономическую помощь в размере 100 млн. долларов.

«ЕАЭС – союз крайне спорный, в том числе, из-за серьезных противоречий между странами-членами. Более того, страны-члены порой проводят друг в отношении друга откровенно враждебную политику, например, Россия, Беларусь и Казахстан против Армении. И это должно было однажды «взорваться», на сей раз в Бишкеке», - пишут по этому поводу армянские СМИ. В Ереване подчеркивают, что предложения Армении игнорируются в ЕАЭС.

В беседе с haqqin.az казахстанский политолог Султанбек Султангалиев отметил, что антиказахстанская истерия, заразившая ряд высокопоставленных кыргызстанских чиновников, является крайне нелогичным продолжением внутриполитических баталий, возникших во время президентских выборов в Кыргызстане.

«Однако, как и любые конфликты, текущее обострение отношений между двумя государствами имеет экономические предпосылки. Взаимные претензии копились в течении ряда лет, особенно с момента вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз. Собственно, сейчас уже не время выяснять кто виноват и кто первым начал, а впору задуматься о том, как нормализовать создавшуюся ситуацию, не доводя ее до полновесной торговой войны и своеобразных завуалированных, но жестких санкций в ходе которых пострадает население обеих стран», - отметил Султанбек Султангалиев.

По его словам, политическое обострение между Казахстаном и Кыргызстаном, вылившееся в публичную перепалку крупных чиновников обеих стран и таможенно-торговую войну, безусловно, негативно влияет на общую атмосферу взаимоотношений внутри Евразийского экономического союза и без того, далекой от идеальной.

«Заявление президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева о возможном выходе его страны из ЕАЭС можно с определенной долей уверенности рассматривать как желание использовать возникший, благодаря активному участию кыргызской стороны, скандал для шантажа прежде всего России, а также других стран-партнеров по ЕАЭС с целью получения дополнительных преференций в торгово-экономических отношениях внутри евразийского союза.

Однако полагаю, что на окончательный решительный шаг, а именно на выход из ЕАЭС, у нынешнего кыргызского руководства не хватит решимости, ибо такое решение грозит не столько политическими, сколько экономическими мерами со стороны Казахстана и России, в первую очередь в отношении трудовых мигрантов из Кыргызстана», - подчеркнул собеседник.