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Саудиты уговорили зятя Трампа: единого Иерусалима не будет

 

Саудовским властям удалось сорвать план премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по созданию "Большого Иерусалима", сообщает выходящая в Саудовской Аравии газета "Аль-Ватан".

Согласно публикации, советник и зять президента США Джаред Кушнер, заместитель советника Дональда Трампа по национальной безопасности Дина Пауэлл и специальный эмиссар по палестино-израильскому урегулированию Джейсон Гринблатт обсудили с представителями королевства пути возобновления мирного процесса.

Цитируемый "Аль-Ватан" источник сообщил, что администрация США также выступает против закона, предусматривающего расширение муниципальных границ Иерусалима и распространение израильского суверенитета на вошедшие в его состав населенные пункты, расположенные за пределами "зеленой черты".

По его словам, именно под давлением США Нетаньяху отказался от данного законопроекта, однако исключительно позиция  Саудовской Аравии имела тут решающее значение. Последнее подтвердил изданию и бывший посол США в Израиле Мартин Индик.

Как отмечает издание, законопроект вызвал возмущение у палестинских политиков. Его реализация привела бы к изоляции трех арабских районов, укреплению еврейского большинства в городе и сделала бы невозможным превращение Восточного Иерусалима в столицу палестинского государства.

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