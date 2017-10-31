В результате обрушения туннеля на ядерном полигоне в Северной Корее не менее 100 рабочих были завалены под обломками и еще не менее 100 погибли в ходе спасательной операции, сообщают японские СМИ.

Речь идет о крупнейшем северокорейском полигоне для ядерных испытаний Пунгери в северной части КНДР.

Существуют опасения, что катастрофа может привести к высокому уровню радиации над Корейским полуостровом.

Ранее специалисты высказывали опасения о том, что недавняя серия ядерных испытаний в КНДР может привести к обрушению туннеля на полигоне.