Президенты России, Азербайджана и Ирана на саммите в Тегеране 1 ноября обсудят координацию совместных усилий по борьбе с терроризмом и экстремизмом, наркоторговлей и транснациональной преступностью. Об этом говорится в материалах пресс-службы Кремля в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Тегеран, где пройдут трехсторонние переговоры лидеров стран, передает ТАСС.

"В ходе обмена мнениями по актуальным международным и региональным проблемам отдельное внимание будет уделено вопросам координации совместных усилий по борьбе с терроризмом и экстремизмом, наркоторговлей и транснациональной преступностью", - говорится в материалах.

* * * 15:03

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лидеры России, Ирана и Азербайджана на предстоящем саммите в Тегеране обсудят инфраструктурные проекты и сотрудничество в энергетической сфере, сообщает РИА Новости.

«Прежде всего будут обсуждаться вопросы экономического взаимодействия, очень неплохой рост товарооборота в российско-иранско-азербайджанском треугольнике. Динамика положительная: с иранцами у нас товарооборот вырос в прошлом году на 70%, с азербайджанцами за восемь месяцев текущего года — на 62%. Поэтому динамика хорошая. Различные инфраструктурные проекты будут фигурировать в повестке дня», — сказал Песков.