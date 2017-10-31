Представитель AzerGold прочел лекцию студентам

Представитель открытого акционерного общества AzerGold, заведующий отделом геологоразведки, доктор геолого-минералогических наук Шахбеддин Мусаев выступил перед преподавателями и студентами Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности.

Ш.Мусаев прочитал аудитории лекцию на тему «Прогностические показатели благородных и цветных металлов в стране и перспективы их эксплуатации».

Представитель AzerGold дал аналитическую справку по теме, сравнив соответствующие месторождения в Азербайджане с имеющимися в кавказском регионе, в соседних странах и в других уголках мира.

Также Ш.Мусаев представил подробную информацию о разведке, разработке и стратегических планах использования минерально-сырьевой базы месторождений благородных и цветных металлов и о коммерческом значении горнодобывающей промышленности.

Лекция была с интересом выслушена профессорско-преподавательским составом, бакалаврами и студентами вуза. В соответствии с условиями меморандума, подписанного учебным заведением и добывающей компанией, подобные мероприятия станут проводится и в будущем.

Меморандум о взаимопонимании позволит двум учреждениям более тесно сотрудничать друг с другом и обмениваться опытом.